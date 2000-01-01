楊惠芳、沈育如／臺北報導



教科書比空白筆記本還便宜，是福是禍？臺灣閱讀協會昨天表示，臺灣教科書便宜，導致書商不願投入成本研發，不但教科書品質難提升，書商還要靠參考書和周邊商品賺錢，受害最深的仍是學生和家長，呼籲教育部改變教科書書價政策，停止干預教科書價格，提升教科書品質。



教育部國教署長邱乾國表示，未來可設立長期負責教科書採購的機構，並討論計價公式；但新學年的教科書計價已完成，每套約調漲五元到十元，也就是國小低年級教科書約三百元，中高年級五百多元，國中六百到六百八十元。



臺灣閱讀協會昨天舉辦「當教科書比空白筆記本還便宜」座談會。臺東大學教授曾世杰說，教科書難看主要是政府管制價格，教育部從九十一學年起實施「全國教科書計、議價」制度，出版業被迫壓低成本，議價結果，遠低於香港及美國等同年級的教科書，臺灣一本國小國語教科書只要四十八元，美國卻要一千三百多元，導致出版商沒有研發誘因。



臺灣閱讀協會理事長張鑑如表示，物價年年上漲，教科書卻年年下降，每本約四十元到六十元，無法反映成本。



臺灣家長教育聯盟祕書長李昭蓉指出，教科書應朝「有價、有質、有多聞」的方向邁進，希望透過行政措施，提升品質，學生和家長才不用再花錢買參考書。



曾世杰建議教育部，開放教科書價格自由發展，讓教科書由專人專責機構研發。如果擔心書價過高，不妨參照國外，由政府四年採購一次，學生可以有償或無償的方式借用。