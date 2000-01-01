報導／吳啟綜



新北市萬金石馬拉松今天在萬里、金山、石門舉行，新北市在二○一四年向國際田徑總會（IAAF）申請國際認證，成為國內第一場「銅標」賽事。由於萬金石馬拉松銅標賽事認證至今滿三年，明年可申請「銀標」認證，今年就以銀標規格籌辦。新北市體育處說，今年萬金石馬拉松將向國際田總申請銀標審查，希望明年順利登上銀標級，再次提高國內馬拉松指標賽事國際地位。



國際田總的馬拉松國際認證分金、銀、銅三種，除可登上國際田總年度馬拉松賽行事曆，增加國際曝光度外，國際田總認證的賽事，也是奧運資格賽之一。目前通過國際田總路跑賽事分級金標共有四十八場，包括東京、紐約等六大馬拉松，銀標有二十七場，銅標二十九場。



金、銀、銅三種認證對賽事轉播、精英選手、交通管制、補給站設置、藥檢都有嚴格規定，例如精英選手，銀標規定須由五個不同國家各五名男女選手組成，銅標則是四個國家，男女選手各五人。精英選手資格，銀標規定是賽前三十六個月參加國際田總承認賽事，且成績門檻男子兩小時十二分內完賽，女子兩小時三十二分內；銅標成績門檻為男子兩小時十六分內，女子兩小時三十八分內。銀標須國內電視臺全程轉播，銅標則為國內電視臺精華轉播。



萬金石馬拉松，除有國內最美、最安全賽道，今年大會還安排三小時至五小時四十分，共六班次的配速員，帶參賽者跑得更有效率，突破個人紀錄；並拍攝一系列馬拉松教學影片，請國家代表隊教練許績勝，從賽前訓練、體能晉級、調整飲食及賽道環境四部分，分析如何備戰萬金石。



與大象共跑 另類馬拉松好刺激



除了世界六大馬拉松賽事外，還有一些另類的冒險馬拉松值得跑者挑戰。



瑞士恩加丁日前舉行滑雪馬拉松，超過一萬三千人參賽，賽道距離四十二公里，位於海拔一千六百公尺至一千八百公尺間，全程上下起伏頗大，考驗選手的耐力。



北非摩洛哥馬拉喀什古城也定期舉辦國際馬拉松，跑者可以跟路邊的駱駝一起跑，還能眺望遠方白雪覆蓋的阿特拉斯山。



曾被《富比世》雜誌評為「十大最值得體驗的馬拉松」之一的南非大五野生馬拉松，每年六月在南非北部的禁獵區舉行，「大五」指的是非洲最大五種野生動物群，包括獅子、豹、大象、水牛及犀牛，跑者有機會跟這些野生動物共跑。



五月舉辦的中國萬里長城馬拉松也很有挑戰性，跑者要克服上下起伏的長城，除了用腳跑外，有些路段還要手腳並用。