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「社論」防堵假新聞　需媒體識讀 (2017/3/19)
 


　針對假新聞猖獗，行政院發言人日前表示，政務委員唐鳳正協調平臺業者與第三方團體，共同建立「真實查核機制」。未來民眾在網路上轉傳新聞，平臺會提示消息已被證實、反駁，或新聞來源有問題。

　許多人對這件事表示肯定，也有人擔心干涉言論自由。不過，網路平臺、第三方團體查核消息，只是對抗假新聞的管道之一，更重要的是，在學校、社會推廣加深媒體識讀教育，才是阻止假新聞擴散的最有效方法。

　受假新聞影響最大的美國，近來從大學到小學，都在教學生辨別假新聞。例如中小學教師會指導學生，在網路上看到一則駭人聽聞的消息，不應輕易相信，而是要透過不同管道查證。如果只有一兩家名不見經傳的網路媒體報導，各大主流媒體都沒有相關訊息，就可合理懷疑是假新聞。

　近年還有所謂的「內容農場」，大量製造各種品質不穩定、內容空洞、似是而非的文章，透過網路平臺轉傳分享，並以「驚呆了」、「看完都沉默了」等字眼，或是「賣關子式」的標題，吸引讀者點閱，以增加點閱率，賺取廣告收入。輕信這類網路文章，是一種反智行為。

　如同蘋果執行長庫克所說，假新聞摧毀人們的思想；似是而非的網路文章，則可能形成一種不基於事實和知識而進行判斷的反智現象。這些以假亂真的網路訊息，都需要媒體識讀教育，才能有效防堵。
 
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