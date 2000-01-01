楊惠芳／臺北報導



臺大前教授郭明良等人違反學術倫理，波及掛名共同作者的校長楊泮池。楊泮池昨天在校務會議宣布，今年六月任期屆滿，不再續任臺大校長。雖然校務會議已高票通過他的續任案，但楊泮池因個人意願，決定不再續任，成為臺大有史以來第一個因學術倫理請辭的校長。



楊泮池表示，學術倫理案考驗臺大的自治能力，學校用嚴謹的方式，依相關程序，完成了這項工作，也顯示臺大仍有許多須改進的地方。楊泮池說，在這次調查的論文中，他有數篇論文列為共同作者，但他絕對沒有違反學術倫理，雖然調查結果明確顯示，他個人與論文發生的問題無關，但身為校長，必須表態。



楊泮池表示，臺大由於歷史因素，有很多優良條件和好學生，但臺大並不只依靠這些優勢，多年來，無數臺大師生、行政人員的付出，才是臺大的基礎。獨立自由的學風是最珍貴的資產，未來要儘可能預防違反學術倫理事件再度發生。



楊泮池指出，這次的案子受許多人關注，在媒體和網路有很多對臺大和他不實、不合理的報導及評論，臺大不斷受傷害，他很不忍心，為了臺灣學術界和諧，他向校務會議提出請求，今年六月任期屆滿，不再續任校長職位。



不過，中央研究院研究員阮麗蓉、陽明大學醫學院教授李光申等人，昨天發表聯合聲明指出，非常感謝楊泮池決定六月不再續任，但是臺灣學術界不能再虛耗三個月，建議楊泮池即日起請假，離開行政職務，以利後續調查工作。