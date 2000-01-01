報導／張彩鳳



在「歌劇院二○一七臺灣國際藝術節」中，臺中國家歌劇院在四月兒童專屬的月份，為兒童安排三齣童話舞臺劇作為禮物，包括《夜鶯》發人深省的故事，傳達愛與勇氣的《晴空小侍郎》，以及《小木偶》的生命故事，值得親子共同觀賞。



臺中國家歌劇院總監王文儀表示，國家歌劇院在藝術節系列活動中，於四月份推出八場舞臺劇，其中無獨有偶劇團的《夜鶯》，將在四月八日演出兩場。《夜鶯》是以中國古老傳說改編的舞臺劇，知名戲偶設計家葉曼玲、導演鄭嘉音及波蘭創作團隊共同發想，設計出立體紙雕加杖頭偶。劇中以古典的紙雕戲偶，鮮活呈現繪本中的角色，將古老童話裡的傳世寓言，透過小小夜鶯的歌聲，敞開人們的內心，找回最真誠的靈魂。



無獨有偶劇團是少數以當代偶像劇為主軸的劇團，藝術總監鄭嘉音和創團夥伴曾麗真，不斷創新挑戰，希望透過戲偶的美感和獨特性，將《夜鶯》的古老傳說搬演得更具可看性。



風神寶寶劇團的《晴空小侍郎》在四月十五日及十六日一連演出三場，劇中角色比原著還可愛；劇情藉由歌唱和舞蹈鋪陳，比書中的描述還要精采。劇情描述小男孩為了尋找失蹤的妹妹，意外闖入鬼魂世界，還陰錯陽差的當上鬼部尚書的小助手「晴空小侍郎」；人鬼相處久了，小侍郎發現這些鬼怪其實並不可怕，且背後都有不為人知的故事。劇中對白以國語及閩南語雙聲道演出，老少咸宜；劇中的晴爺爺、莫怪樓及可愛的妖怪等角色，將使出絕活，逗得兒童綻放燦爛的笑容。



在四月二十一日到二十三日的公演，法國露易霧靄劇團《小木偶》，將要透過溫暖的童話故事傳達人性的真誠。《小木偶》的舞臺空間就像是一個魔術盒，只運用簡單道具變換場景，以精簡的方式形塑場景、氛圍的寫意手法，企圖喚起觀眾的觀看欲望，例如當主角小木偶皮諾丘掉進海裡，立即有藍色的雷射光投射過來，模糊了舞臺的邊界，讓觀眾彷彿看見皮諾丘深陷於汪洋之中；又如舞臺突然傳出鯨魚的聲音，即使觀眾看不到鯨魚的實體或影像，卻能感覺到鯨魚逐漸逼進的緊張氣氛。



皮諾丘是以一棵被雷劈倒的樹木木頭雕塑成形的小木偶，故事中形塑他的性格是沒有耐心、懶惰貪玩、時而說謊；一心想要脫貧，追求欲望，卻又十分天真。皮諾丘在遭到欺騙、蒙受冤獄、被吞進魚腹等一連串荒誕又殘酷的奇遇中，體驗了與其他角色的關係，經歷了生命的學習。



臺中國家歌劇院在兒童月推出的舞臺劇，作為獻給兒童最佳的禮物。詳情可洽臺中國家歌劇院，網址：http://www.npac-ntt.org。



圖說：《小木偶》傳達真誠和生命的成長。圖片提供／臺中國家歌劇院

