楊惠芳／臺北報導



唐獎基金會昨天舉辦「二○一七格羅‧布倫特蘭獎」頒獎典禮，表揚五名年輕女性科學家，她們不但克服困境，投入人類永續發展、公共衛生、健康等議題研究，還提出跨國合作計畫，未來將在研究、技術及資金上相互幫助，預計以「導師制」帶領年輕女科學家，傳承經驗。



唐獎教育基金會執行長陳振川表示，臺灣女性在科學界的環境，雖然還有進步空間，但比起開發中國家，已經幸運許多。成功大學校長蘇慧貞表示，得獎者多半來自物質缺乏、社會保守的國家，身為女性從事科學研究的困難，超乎想像。



目前在新加坡從事行為與認知神經科學研究的顏怡君，從臺大心理系學士、碩士畢業後，念到德國慕尼黑大學博士。她表示，女性從事生醫科學研究，確實會受到體力及社會壓力的限制，常被問：「女生念這麼多書做什麼？」但她認為只要認定目標，就能克服困難，勇往直前。



烏干達的Phyllis Awor表示，烏干達兒童的入學率相當低，女生在小學、中學畢業後的輟學率，更是明顯高於男生，她希望多鼓勵女生進入大學就讀。Phyllis Awor是烏干達公衛醫生，致力提升鄉村兒童照護品質。



葉門的Fathiah Zakham表示，葉門的社會保守，女科學家受到很多限制，戰爭更造成公共衛生問題，她希望透過科學打擊傳染病，降低對民眾健康的威脅。



印度的Farah Fathima說，過去印度社會對女性較有偏見，但近年政府鼓勵女性朝學術發展。她特別關注心血管疾病。



約旦的Wafa A-Jamal，是英國東英吉利大學博士後研究員，從事奈米生物醫學研究。

