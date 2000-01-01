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為雞隻請命　籲友善飼養
設計雞舍豪宅　高市林園機器人賽奪冠		 (2017/3/18)
 

陳景清／高雄報導

　臺灣市售雞蛋多數來自飼養在格子籠的雞隻，但飼養空間不足，導致雞隻相互踩踏、攻擊。高雄市林園區林園國小學生日前參加今年FLL世界機器人大賽臺灣選拔賽，設計出最適合雞隻生長的雞舍機器人模組，堪稱是雞舍中的豪宅，擊敗全國五十四支隊伍，勇奪第一和團體總冠軍。

　林園國小八名學生組成「完美雞色」隊，為雞隻請命，以「為雞謀福利．讓雞生好蛋」為研究主題，參加這項比賽，獲得佳績，將於五月二十五日代表臺灣前往丹麥，角逐世界機器人大賽，並向世界呼籲友善飼養。

　林園國小團隊是由校長張坤宏領軍，研究過程中，學生發現生產雞蛋的雞隻，除了生長空間不足外，也長期被餵食動物性蛋白與施打抗生素，以增加雞蛋產量。

　學生李逸程說，他們蒐集資料，再歸納出最適合雞隻的生長環境條件，動手完成一座雞舍模組，希望雞隻能在友善環境和人道飼養下，產下健康的蛋。蘇晏平說，他們還走訪平放式養雞場，將最適合雞生長的條件融入設計中。

　學生吳念倚說，雞舍模組結合美學、科技、環保及時尚概念，不僅有總統級大主臥、氣派挑高客廳，並配置溫度與溼度調節器，打造全年恆溫和舒適的空間。

　雞舍最特別的是，還為雞隻設計溫馨產房，以及自動輸送系統，讓牠們可以安心生蛋。

　團隊表示，希望透過這次研究，呼籲消費者重視食安問題，並藉由消費者的覺醒與抵制，加速養雞戶改變養殖模式，還給雞隻安心且健康生活的空間。

圖說：高雄市林園國小學生參加FLL世界機器人大賽臺灣選拔賽，勇奪冠軍。攝影／陳景清
 
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