楊惠芳／臺北報導



一百一十元買不到好書！立委蘇巧慧昨天指出，教育部帶頭削價，以最低標買書，買國中小學生課外書，每本定價只編列一百一十元，與市價有明顯落差，恐怕買不到好書。教育部國教署國中小及學前教育組長武曉霞表示，定價來自各縣市調查，買書每本平均一百五十元，加上大量購書，定價才較低。



立委蘇巧慧、張廖萬堅昨天以教育部「國民中小學新生閱讀推廣計畫」為例，討論文化部「中央政府各機關學校辦理中文圖書採購應注意事項」施行問題。蘇巧慧指出，文化部去年底發文中央政府各機關，建議圖書採購不採最低標，改採最有利標，但圖書業者指出，教育部至今仍採最低標，造成讀者、出版產業雙輸。



中華民國圖書發行協進會理事長林敬彬說，一百一十元能買到什麼好書？大家心知肚明。臺北市出版商業同業公會理事長盧欽政指出，文化部雖建議採最有利標，但圖書採購最大宗的學校、公共圖書館歸教育部管，教育部卻不理文化部規定，建議各級圖書館應改由文化部主管，這樣文化政策才能一致。



文化部人文及出版司副司長鄧美容表示，文化部去年曾邀教育部等機關研擬改採最有利標，且函轉各級政府機關及學校，未來會再加強宣導。



教育部為何不採最有利標？武曉霞表示，文化部是在去年底發函，但該案已進行，在預算有限，時程緊湊，又要顧及選好書間達成平衡價格，其實一百一十元已經比一百零四年的一本書一百元略微提升。