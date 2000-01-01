國家實驗研究院最近公布調查結果，國內博士人才未來五年有意願到海外工作的比率高達三分之一，而且越年輕，出國打拚的動機越高，未滿三十五歲的博士每兩個就有一人想出走海外，凸顯國內人才流失危機已瀕臨潰堤。



國研院為避免這波蠢蠢欲動的人才出走潮，動搖國人對臺灣未來發展的信心，在公布調查結果的同時，特別引用世界經濟論壇與經濟合作暨發展組織研究報告，強調人才流動對「母國」與「輸入國」都會產生貢獻，結果是雙贏。國研院並以台積電董事長張忠謀赴美多年後，返臺接任工業技術研究院長，再創辦台積電，使臺灣成為全球半導體代工龍頭為例，呼籲國人應正向看待國內博士「驛動的心」。



然而，國研院沒有明說的是，想要到海外工作的博士人才，高達八成受訪表示不滿意現有工作薪資，超過半數認為合理的待遇應該比現在增加一成以上。就如同調查顯示，「國內就業環境不理想」及「海外高薪與優渥條件挖角」是國內博士人才想要到海外發展的兩大主因。



博士們的無奈，再次反映我國高等教育面臨少子化的窘境及產業發展陷入停滯的困境，導致博士滿街跑，找不到工作，不得不「楚材晉用」，到異邦尋求安身立命、發揮所長的空間。歸根究柢，政府推動產業轉型空轉逾二十年是主因，再拖下去，恐怕沒有人敢再攻讀博士，臺灣菲律賓化是遲早的事。