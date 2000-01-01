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闖關學防災 (2017/3/16)
 

　報導‧攝影／林靈

　金門縣金湖消防分隊昨天前往開瑄國小進行消防安全常識宣導，透過射水體驗、濃煙體驗、CPR救生術等闖關活動，讓防災教育從小扎根。
 
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闖關學防災
 
　
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