沈育如／臺北報導



苗栗縣卓蘭鎮盛產高接梨、葡萄、楊桃和柑橘，有「水果王國」美譽，但人口嚴重外流，當地雙連國小學生數連年減少，臺南大學、中原大學師生去年為當地推出「雙連梨」品牌，透過實體與網路通路販售高接梨，獲利三成回饋給合作果農，三成給雙連國小發展校務，成為「賣大梨救小校」的成功案例。



教育部推動「發展以學校為核心之社區創新創業計畫」，十二所大專院校分別到十五所偏鄉國中小，以學校為基地，協助社區發展經濟。昨天舉辦成果發表會。



臺南大學副教授李芸蘋、中原大學助理教授李明彥，帶領師生團隊協助雙連國小。團隊去年七月成立「雙連梨公司」，用社會企業的方式，幫當地果農賣高接梨。李明彥表示，第一年三萬臺斤的高接梨賣了四百多萬元，獲利金額的三分之一，也就是二十一萬元回饋給雙連國小，作為辦學經費，讓學童更認識自己的社區。



南亞技術學院和花蓮縣文蘭國小合作，預計把學校閒置校舍改建為民宿，再搭配學校的原住民體驗課程，發展成一整套的特色遊學。助理教授陳啟益表示，這個方案已受到創投公司的注意，未來會把學校當成平臺，協助販售居民的手工藝品。



義守大學和屏東縣口社國小合作，並與學區內的部落簽契作合約，運用在地食材紅藜及芋頭，研發紅藜麵包、窯芋核桃糕等產品。這項計畫正在籌募資金，近期將成立公司，希望給部落青年工作機會。