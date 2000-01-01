詹伯望、沈育如／連線報導



被臺灣大學拒於門外的臺南女中學生黃琬婷，近日接到美國六所大學錄取通知，包括錄取率僅百分之二的密涅瓦大學（Minerva Schools at KGI）。她在臉書上分享：「我不用再等耶魯大學了。」全國家長團體聯盟發言人吳福濱昨天表示，看到這則新聞，讓人一則以喜，一則以憂，也代表臺灣升學管道需要檢討修正。



就讀臺南女中語文資優班的黃琬婷表示，她國中開始收看國外影集，有了到國外求學的衝動，高二就利用網路修習荷蘭的大學課程，更成立「高中生看世界」的社群，邀集好友以高中生的觀點評論這個世界。



但去年底在臺大政治系國際關係組甄選入學吃了閉門羹，總部設在加州舊金山的密涅瓦大學，則通知她已獲錄取，成為該校第一位臺灣學生。這所大學創立未久，兩年前才開始招生，全部採取網路教學。



吳福濱表示，臺灣學生被世界知名大學錄取，代表臺灣的養成教育、學生素質，獲得國際知名學府的認同。不過，這名學生去年無法透過甄選入學進入臺灣大學就讀，代表臺灣升學管道需要檢討修正；許多學生即使學測成績優異，仍無法通過第二階段口試等關卡，讓國內的人才外流。



網路上有人為黃琬婷抱屈，但她認為美國大學錄取，並不代表臺大應該要她。由於赴美學費高昂，有人透過校方傳達願意投資她求學，可是她不感興趣，仍盼自己爭取獎學金。臺南女中表示，黃琬婷申請國內外大學的結果尚未全數揭曉，最後決定應還未確定。



圖說：錄取美國密涅瓦大學的臺南女中學生黃琬婷（左）與導師張馨云。圖片提供／臺南女中