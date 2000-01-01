阮筱琪、陳中興、張彩鳳、洪素蓉／連線報導



3C商品普及後，學童視力連帶受到波及，但根據臺北市、桃園市等縣市提供的數據，國小學童視力不良率有緩慢下降的趨勢。臺北市衛生局「一百零五年學童品質監測及個案追蹤管理」資料顯示，一百零五年共有六萬九千八百多人次接受高度近視防治計畫視力檢查服務，第一批參與檢查的一百零二學年度學童，自一百零二年到一百零五年近視平均年增加度數為二十六度，遠低於以往研究顯示每年會增加一百度到一百二十五度，顯示及早追蹤、矯正治療，對於近視度數控制有成效。



教育部統計，臺北市國小學生裸視視力不良率由一百零二學年的五成左右，逐年降到一百零四學年的四成七。北市教育局表示，為維護學生視力健康，除了力推「規律用眼3010」用眼每半小時休息十分鐘等，也鼓勵各校將視力保健融入課程，更辦理高度近視防治計畫等。



桃園市教育局體健科公共衛生業務承辦員賴世芬說，桃園市學童視力不良曲線，一百零三學年達到最高峰，去年曲線往下掉，小一新生視力不良率降到百分之二十九點一一，小六降到百分之六十五點三七。



彰化縣國小學童視力不良率，這兩年平均下降百分之一到二。花東地區學生視力檢測不良率也呈現平緩，臺東縣今年不良率為百分之三十三點一四，比去年增加百分之三點六八；花蓮縣一百零三學年、一百零四學年維持四成多，整體不良率比全國的五成多還低。