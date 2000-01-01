劉偉瑩／臺北報導



家扶基金會執行兒童保護工作三十年，共協助兩萬一千四百八十名受虐兒童，發現傷害兒童的有九成五是與兒童同住的家人，其中八成七是親生父母。兒虐類型以嚴重疏忽，占三成八最多，身體虐待及管教不當居次。兒童受虐原因，有五成八的家庭是缺乏親職知識，或教養觀念不正確而傷害孩子。



家扶基金會昨天舉行記者會，執行長何素秋說，早年《兒童福利法》尚未通過前，社會普遍存有「天下無不是的父母」、「法不入家門」的舊觀念，捍衛兒少人身安全的家扶社工，工作充滿暴力、威脅和危險，為了援救受虐兒少，曾有社工被甩巴掌、潑糞、拿菜刀威脅、砸辦公室等。



兒童保護社工郭淑美回憶，三十年前有一名患有精神疾病的母親，生了三個不同父親的非婚生姐弟，大姐七歲了，卻不能上學，被母親賣到歌仔戲班賺錢，另兩個小姐弟則生活在髒亂不堪的環境中，電鍋裡長滿了黴菌，屋內布滿了沙子和屎尿。



郭淑美說，當時與孩子的生父溝通，安置兩姐弟到寄養家庭時，卻被患有精神疾病的母親狠狠甩了一巴掌。



家扶指出，《兒童福利法》於民國八十二年修正公布，社會慢慢建立起兒童保護觀念；家扶今年募集「兒保好鄰居」，希望每個村里都設置一間，健全兒保網路，讓憾事不再發生。

