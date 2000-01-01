

兆豐銀行疑似洗錢案遭美國主管機關重罰後，政府才驚覺本土金融管理落伍，與國際嚴重脫節。明年我國將接受亞太洗錢防制組織（APG）洗錢評鑑，若評定績效不佳，不但影響國際聲譽，未來我國匯款和金融交易將被各國嚴格檢查，傷及國內企業營運。



去年底，《洗錢防制法》修正案加速通過，比照國際標準，強化洗錢防制體質，讓金流軌跡透明化。《稅捐稽徵法》增訂國際租稅資訊交換協議，提高資訊透明度，共同預防逃稅、洗錢的合作，以免被列入不合作名單，衝擊經濟發展。



全球徵稅時代來臨，《共同申報準則》（CRS）成為防堵逃稅的國際聯防，目前有一百零一個國家和地區確認了此一準則，實施自動交換信息的合作。我國只依美國肥咖條款（FATCA）單向提供資訊給美方，未來除了要求美方也應提供給我方「臺籍客戶資訊」的雙邊模式，更應積極加入CRS，共同打擊逃稅和洗錢。



我國不是OECD會員國，加入CRS雖有困難，可先採雙邊租稅協定或資訊交換協議，把國際事務當成國內法來實施。提升我國金融、租稅透明度，受到肯定後自然化解障礙，順利加入CRS，以免成為國際孤兒、洗錢孤島。



我國企業海外投資收益，不匯回國內或留在避稅天堂，都能輕易逃稅或海外洗錢，國庫及金融損失難以估計，唯有參與國際聯防才能有效杜絕。