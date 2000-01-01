陳中興／桃園報導



桃園市龜山區自強國小六年級陳姓男學生，昨天上午七點十分，從學校四樓洗手檯墜落，撞破二樓的遮雨棚，造成右大腿骨折，臉部撕裂傷；傷者意識清楚，沒有生命危險，目前在林口長庚醫院救治中。



自強國小校長陳淑珍獲悉學童墜樓後，立刻趕赴醫院探視學童；她說，陳姓學生意識清楚，但可能受到驚嚇，回答不出墜樓原因。桃園市教育局校安科科長鄭淑玲說，這起學童墜樓事件昨天完成調查，自強國小有無責任或管理上疏失，還要再釐清。



根據調查報告，校安科指出，自強國小將早到的學童，先安置在學校中庭置放課桌椅的位置，由學校警衛及到校運動的社區媽媽照料，校方還有一名總導護隨時巡視，直到七點十五分學生才可以進入教室。



校安科說，自強國小的總導護，不僅要看顧早到的學童，還要負責學童到校的交通等，非常忙碌；鄭淑玲表示，陳姓學童墜樓事件，再次掀起學生延至八點到校的論戰。



桃園市議會教育委員會召集人萬美玲議員說，六年級陳姓學童墜樓事件，與提早到校沒有必然關係；依桃園市「學生在校時間實施原則」規定，學童七點二十分到七點四十分到校，是折衷方案，沒有必要延後到八點到校。



教育局要求自強國小，檢討學生提早到校的流程有沒有疏失，同時要求校務人員必須掌握提早到校學生的動向；另外，教育局也要求各級學校對於早到的學生要集中照護。