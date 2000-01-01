劉偉瑩／臺北報導



綠島海岸遭到不明船隻排放重油，造成嚴重汙染，民主進步黨立法院黨團昨天提議修正《海洋汙染防治法》，將汙染海洋船隻的罰鍰，從現行三十萬元到一百五十萬元，提高到最高罰鍰三億元，並增訂追繳不法利得。



環保署十日晚上接到通報指稱，綠島海岸疑似有大型貨輪非法排放重油，導致北側海岸從綠島燈塔到楠仔湖，大約七點二公里長的海岸線遭重油汙染，其中又以燈塔和附近的中寮漁港情況最嚴重，油汙甚至結塊沉入海底，恐造成生態浩劫。環保署已經鎖定一艘外籍散裝貨輪可能涉嫌偷排重油，將透過外交系統查緝。



中央研究院生物多樣性研究中心研究員鄭明修指出，這是綠島四十年來最嚴重的一次汙染，黏稠的重油會傷害潮間帶的貝類，沉入海裡的油汙也會被海浪絞成細塊，漂到深海，被魚吃掉，影響更深遠。



環保署指出，經過三天的清除，清出油汙大約三百公斤，礁岩上的油汙經由刮刀刮除後，昨天展開高溫高壓沖洗，大約需要七個工作天，但要完全恢復可能需要半年到一年。



民主進步黨立法院黨團幹事長葉宜津昨天召開記者會表示，現行《海洋汙染防治法》對於汙染海洋者，最高只罰到一百五十萬元，無法有效遏阻，將修正《海汙法》，提高罰鍰，最高罰三億元，並增訂追繳不法利得。環保署表示支持修法，將儘快提出修正法案。



圖說：綠島遭到重油汙染，清除人員以高壓清洗機沖洗礁岩的油汙。圖片提供／環保署