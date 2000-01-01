報導‧攝影／張彩鳳



彰化縣新任教育處長鄧進權出生於黑手家庭，父親原本希望他接下家裡經營的鐵工廠；但鄧進權求學期間課業表現出色，對法律尤其有興趣，當年大學聯考成績，可以進入臺大法律系就讀。



但家中有五個兄弟姐妹，身為長子的他，為了減輕父母經濟負擔，最後還是選擇了市立臺北師專（臺北市立大學前身）。



移地任教 體會城鄉差距



鄧進權說，剛開始從來沒有想過自己會從事教職，讀教育時不免有些失意。但是踏進教育領域，完成教育實習，先後在臺北、雲林、臺中任教，他說，自己在城鄉落差的體會中，意識到教育的重要性和力量。



鄧進權表示，在臺北市任教期間，他發現學生家庭背景好，公共資源豐富，師長要提供更豐富的內容，才能吸引學生，備課壓力很大。



在雲林偏鄉，學生一天三餐之中，最豐富美味的一餐，可能是在學校的營養午餐；偏鄉文化刺激不多，師長的一句話，可能影響學生一生；震撼之餘，鄧進權更深刻體會尊重和包容的價值。



他說，回顧過往，自己也曾經帶給學生負面的影響，還好學生為了證明自己，十分努力上進，有了很好的表現，他也因此學會要以同理心尊重和包容學生。



推動網博 鼓勵主題研究



正因為體會到城鄉落差大，鄧進權任職彰化縣教育處課長任內，積極推動網界博覽會的主題式研究學習，讓彰化學生透過電腦，和世界接軌。在歷年網界博覽會中，彰化縣學子表現優異，獲獎無數，增加學生自信，至今仍讓他津津樂道。



鄧進權也認為，要與世界接軌，電腦資訊設備非常重要，他以分期付款的方式，在一年內全面更新全縣中小學電腦資訊設備，讓所有學校在進行各項教學及研究時，不至因為設備老舊而進度延誤或喪失學習熱情。



資源整合 推動校際聯盟



鄧進權表示，在臺中市擔任教育局主祕，對他也是一大磨鍊，而從六都之一的臺中市回到彰化，發現彰化縣的少子化考驗比都市更加艱困。因此，接掌彰化教育處之後，鄧進權希望小型學校能以「特教生個別化教育」的概念經營，同時採取混齡方式，照顧到每一個學生，並創造出學校特色。至於如何提升師資，符合教育現場需求？鄧進權說，教育處將擔任平臺的角色，協助學校聯盟共聘教師，提供學生最完整的師資。



鄧進權也十分重視青年希望工程，希望可以在彰化推動在地聯盟，讓學校間有橫向的聯繫，例如讓五所縣立高中和五所國立高中與大專院校結合，推動預修制度，甚至可以聯絡頂尖大專院校進行虛擬課程，讓優秀彰化學子留在家鄉。



適性揚才 鼓勵職涯探索



鄧進權表示，他從自家孩子的成長經驗，發現每個人找到興趣的階段都不同，所以更堅信適性揚才的重要。



目前，鄧進權已經積極展開相關規畫，近日將於彰安國中成立「職涯探索中心」，提供不同的職涯探索課程，由高職端教師授課，提供體驗。



鄧進權表示，過去的技藝教育是將學生帶到高職體驗，往來車程占太多時間，探索時間太少；他希望「職涯探索中心」成立後，可以讓學生有更多的實務體驗。



圖說：彰化縣教育處長鄧進權基層歷練豐富，深刻體會城鄉差距。