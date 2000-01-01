臺灣人口老化進程再度往前挪移。據內政部日前公布，國內老化指數今年二月首度破百，六十五歲以上老年人口正式超過幼年人口。以老化指數增長比率推估，明年老年人口將超過百分之十四，邁入「高齡社會」；十年後，突破百分之二十，超英趕美，和日本並駕齊驅晉身「超高齡社會」。



社會上到處都是人瑞，顯示衛生健康照護良好，是民眾之福。但就整體人口結構分析，由於低生育率及少子化影響，人口高齡化及工作人口減少的趨勢加速確定之後，對政經社會的影響是全面性的，不容忽視。未來幾年內，人口開始呈現負成長；工作年齡人口開始明顯減少；扶老比將同步出現巨大的變化和壓力。



目前臺灣約每六個青壯人口扶養一個老年人口，趨勢如無法扭轉，到民國一百五十年，將降為每一點二個青壯年人口扶養一個老年人口，壓力極為沉重。戰後嬰兒潮世代陸續成為老年人口之後，我們社會真的需要一波二十一世紀嬰兒潮，以培育未來的工作人口，視之為攸關國家安全的重大課題，並不為過。政府宜傾洪荒之力，推出有創意、有成效的鼓勵生育相關政策，提升國人生育意願，至少追求十年後總生育達到相當於日本近年的水準。



同時，我們的社會是否已做好迎老準備，也應確實檢視。行政院推出長照十年計畫2.0，立意良好，但長照所需龐大經費如何長期籌措支應？如何培育足夠的長照人才？中央與地方如何分工？都還需進一步釐清，長照實施已上路，各相關部門需更加使勁落實。