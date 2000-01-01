沈育如／臺北報導



「保德信青少年志工菁英獎」昨天舉行頒獎典禮，共三十名國、高中生獲獎，其中就讀新民高中的林冠妤，為了失智症的阿媽研發活化腦力App，她也愛烏及屋，和同學到社區關懷長輩，一起玩App遊戲來增加阿公阿媽的專注力與記憶力。林冠妤熱心公益，成為今年最高榮譽「親善大使獎」得主。



「保德信青少年志工菁英獎」今年有五千零五十人報名，最後由三十名學生脫穎而出，另有三個社團、二十所服務學校獲獎。



最高榮譽「親善大使獎」今年有兩人獲獎，除了林冠妤，另一名得主是臺東女中學生徐靜思，她國一就投入社區公益，課餘時間到關懷協會伴讀，國三時籌辦「青少年OST開放空間會議」，邀請一百五十名青少年與家長討論年輕人的未來。徐靜思也曾與五所國、高中合辦紀錄片放映會與工作坊，引起極大回響。



獲得「保德信青少年志工菁英獎」的倪瀅瀅，就讀臺灣戲曲學院，練就一身雜耍特技，劈腿、人體堆疊都難不倒她；倪瀅瀅去年暑假和姐姐、同學組「特技環島義演散播愛團隊」，以火車環島，到三十一所養老院表演，讓阿公、阿媽看得哈哈大笑。倪瀅瀅說，她們還會到養老院演出，「要讓全世界充滿正能量」。



海星中學國中部阿美族學生陳翊宇，國小五年級透過網路自學程式設計，教師也熱心指導他，為感謝母校協助，陳翊宇升國中後，每週六還是回母校明禮國小，透過樂高積木、網路模組，教學弟妹基礎的程式設計。



圖說：「保德信青少年志工菁英獎」昨天頒獎，共有三十名國、高中生獲得這項殊榮肯定。圖為臺東女中徐靜思（左）、臺中市新民高中林冠妤（右）兩人同獲今年度保德信青少年菁英獎最高榮譽「親善大使獎」。攝影／高修民