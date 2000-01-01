報導／吳啟綜



今年世界棒球經典賽預賽AB兩組賽程結束，由A組的以色列和荷蘭和B組的日本與古巴晉級複賽，而上一屆打進第二輪的中華隊與南韓隊，由於徵召旅外球員不順利，實力不如他隊，慘遭淘汰。



為提升各隊實力，主辦世界棒球經典賽的美國大聯盟今年規定，只要有血緣關係，球員就可以效力祖籍地國家，因此，今年的「大黑馬」以色列、中國等國家，大力拉攏球員助陣。



以色列棒球的世界排名僅四十一名，是這一屆經典賽十六強中排名最差的球隊，卻連續擊敗世界排名第三的南韓、第四名中華隊和第九名的荷蘭隊，主因是爭取到大批美國職棒球員加盟。這次以色列陣中共二十八名球員，其中只有一名以色列人，其餘都是猶太裔美國籍，連總教練溫斯頓也是美國職棒洛磯隊二A總教練，儼然是另一支「美國隊」。



以色列棒球人口不多，不到三千人，這次球員清一色來自美國職棒小聯盟體系，還有數人曾到大聯盟競技，包含有大聯盟百勝紀錄，首戰強壓南韓隊的先發投手馬奇斯，第三棒戴維斯則在大聯盟待過七年，更有單季三十二支全壘打的表現。除了投手具有壓制力外，打者的長打能力、選球功力、擊球爆發力、守備都是一流，教練團換投時機明快果斷，都讓人大開眼界。



同樣的，中國也利用新規定，組成號稱史上最強的中國隊，徵召多名華裔球員助陣，包括打過十七年大聯盟的投手陳用彩、韓職KT巫師隊投手朱權。陳用彩是華裔巴拿馬人，二○○六年、二○○九年第一屆與第二屆世界棒球經典賽，都代表巴拿馬出賽，這次代表中國隊，首戰迎戰古巴，主投近三局，封鎖古巴打擊，無失分。朱權在中國吉林省出生，是中國東北「朝鮮族」後裔，十一歲時跟隨母親到南韓，取得南韓國籍，他曾幫助南韓職棒KT巫師隊寫下隊史首場完封勝的紀錄。



反觀中華隊，不僅徵召旅外球員不順，還因中華棒協和中華職棒的紛爭，造成lamigo桃猿隊的王柏融、林泓育、陳俊秀幾名強打者，以及優秀的救援投手陳禹勳無法參賽，實力大打折扣。這次的經典賽也看到投手出現嚴重斷層，成為兵敗首爾的主因。撇開旅美大聯盟等級的投手陳偉殷、王建民不談，國內職棒四支球隊的本土強投屈指可數，各隊幾乎靠洋將先發掛帥，本土投手只能擔任中繼投手或敗戰處理投手。