楊惠芳／臺北報導



由吳健雄學術基金會、臺灣萊雅及婦聯會等單位主辦的「臺灣傑出女科學家獎」昨天公布得獎名單，臺大凝態科學研究中心主任林麗瓊獲得傑出獎，新秀獎則頒給中研院地球科學研究所研究員許雅儒與中央大學物理系副教授余欣珊。她們都鼓勵女學生多從事科學研究，不要自我設限。



林麗瓊投入應用物理超過三十年，擅長奈米材料科學與能源應用。她高中時聆聽一場吳健雄的演講，因而得到啟發。



林麗瓊說，目前從事科學研究的女性仍然不多，以臺大物理系為例，女生極少。她指導學生時發現，有些女學生想讀博士班，被父母阻撓，怕女兒嫁不出去。世人有「功課不夠頂尖，不能從事科學研究」的刻板印象，她以自己為例指出，她高中數學不算好，還討厭化學，但不影響後來在科技領域的表現。



女科學家要兼顧研究與家庭很不容易。林麗瓊說，她讀哈佛博士班時，壓力很大，看學姐一邊念博士，一邊帶小孩，覺得滿好玩的，抱著「實驗」的心情，也生了一個，就這樣邊讀博士，邊帶孩子。



研究地震的許雅儒說，生小孩前她都以研究室為家；生小孩後，照顧小孩真的很累，但發現為了挪出時間照顧小孩，工作效率反而提高了。有時研究遇到瓶頸，回家照顧小孩，反而能讓腦袋休息，原本無解的問題，也能靈光一現找出答案。



余欣珊表示，女生的研究能力不比男生差，但她觀察發現，女生對負面評價較敏感，遇到挫折時，較容易困在負面情緒裡，常擔心做不好，但她覺得，與其擔心，不如多充實自己，反而踏實。



圖說：第十屆「臺灣傑出女科學家獎」昨天公布得獎名單，臺大凝態科學研究中心主任林麗瓊（中）獲傑出獎，許雅儒（左）和余欣珊（右）獲新秀獎。攝影／陳壁銘