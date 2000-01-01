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無音孔聞森笛　提供輕鬆演奏樂趣 (2017/3/11)
 

報導‧攝影／陳壁銘

　沒有音孔的木笛，居然可以吹出音階及演奏美妙音樂！陳志勳自創無音孔木笛「聞森笛」，讓初學者感到驚豔。陳志勳的創意木笛，不僅在四年前獲得「臺灣國際學生創意設計大賽」產品設計類銀獎，去年更榮獲「文創之星創意加值競賽」工藝及設計類第一名的肯定。

　目前就讀崑山科大視覺傳達設計研究所的陳志勳，三年前創立自有品牌公司「拾憶」，並成立「彩繪聞森笛工作坊」，從事木笛教學、組裝、彩繪和演奏訓練，讓參加的學員不需要學習任何指法，只要運用喉嚨哼唱和笛膜產生的共振，就可輕鬆演奏出聲音類似薩克斯風或小喇叭的樂曲。

　國中就讀美術班的陳志勳，在家中經濟因素下，無法繼續往美術方向發展，因此報考免學費的空軍航空技術學院，修業完畢分發下部隊後，就在嘉義水上機場擔任F-16戰鬥機的修護士，退伍後才重新投入自己的興趣，就讀崑山科大二技部視覺傳達設計系。

　由於崑山科大畢業前要繳交畢業專題，他以到嘉義市肢體障礙服務協會服務的機會，接觸了檜木做成類似陶笛的樂器，作為專題研究，後來他從非洲卡祖笛得到靈感，並加以創新改良，設計出造形可愛、無音孔的彩繪木笛。

　陳志勳表示，木笛的創作程序很繁瑣，從一開始的設計圖，到拼裝、上色彩繪都要逐一仔細完成。在公司草創初期非常慘澹，他和學弟王承皓還曾用百貨公司合作案領到的禮券代替薪水度日。雖然創業過程很艱辛，但陳志勳仍樂在其中，他希望透過無音孔木笛的創作，讓每個兒童都能輕鬆的吹出美妙的音樂。

彩繪步驟→設計造形→黏貼材料→彩繪圖案

圖說：陳志勳創作的木笛，可吹出類似薩克斯風或小喇叭的聲音。
 
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