陳景清／屏東報導



由科技部補助、屏東大學科普傳播學系主辦、本報協辦的「二○一七金科獎，國小科普影片競賽」頒獎典禮，昨天在屏東大學舉行，屏大校長古源光表示，這項競賽未來將推展到國中、高中端。



國語日報總編輯鄭淑華說，兒童有科學概念最重要，才能發現問題，進而解決問題，激發探索科學領域的興趣，以及用科學方法增進生活的便利。



計畫主持人屏大助理教授吳聲毅表示，這次參賽隊伍來自北中南東和離島，共有十組團隊入圍決賽，從入圍隊伍可看出學生的創意和用心。該項計畫團隊也將辦理影展活動。



新竹市茄苳國小四年級學生李邦晨、吳律寬、范純昊，以「瘋狂科學之酸鹼滅火器」奪得優等。李邦晨說，他們以小蘇打粉加上醋，搖晃後產生二氧化碳，就可以滅火。同樣得到優等的桃園市溪海國小林姵宜等四名學生的作品「金科刺睛王——瞳孔變化篇」，利用夜視錄影機連續拍攝眼睛瞳孔的變化，以科學實證的角度，讓學童了解瞳孔能因應光線明暗改變大小，調節眼球的進光量。



決賽評審團主席林曉雯教授表示，從作品可看出學童詮釋與傳達科學知識的方法，非常豐富多元，學童用自己的語言來表達，更容易讓同儕了解科學的意涵。



古源光說，今年沒有特優，因為評審團希望未來作品還有成長空間，因此保留金牌獎項。



圖說：新竹市茄苳國小學生獲得國小科普影片競賽優等。攝影／陳景清