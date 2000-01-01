楊惠芳、吳啟綜／臺北報導



中華成棒隊在第四屆棒球經典賽中，三連敗慘遭淘汰，下屆將從資格賽開始打起。這樣的結果引發網友不滿，將矛頭指向中華民國棒球協會，更在臉書發起「無限期解散棒協」活動，目前已有超過五萬人表達參與支持。行政院、教育部昨天緊急宣布，體育署長將由前體委會主委林德福接任。林德福表示，上任後將整合中華職業棒球大聯盟與中華棒協，呼籲彼此放棄本位主義。



這次中華隊兵敗首爾，除了徵召旅外球員不順利，也因為中華棒協和中華職棒的紛爭，造成桃猿隊強打王柏融、林泓育、陳俊秀，以及本土最強的救援投手陳禹勳無法參賽，導致中華隊實力大打折扣。



行政院長林全表示，中華隊的表現，國民都很失望，行政院將全面檢討哪些地方做得不夠，也包括體育署和棒協。他說，雖然棒協是民間組織，但政府有引導體育政策的責任，政府會發揮影響力，重新盤整。



至於新任體育署長，教育部長潘文忠說，林德福在體委會主委任內擬定奧運奪金計畫，促成跆拳道好手陳詩欣和朱木炎在二○○四年雅典奧運，獲得臺灣史上第一面和第二面金牌，因而被譽為「金牌主委」。



林德福在二○○二年到二○○五年擔任體委會主委期間，曾促成中華職棒聯盟、臺灣大聯盟合併成「中華職棒大聯盟」，並推動「代訓球員」制度。



林德福表示，林全針對改革單項協會提出四點指示，包括組織更開放、營運專業化、財務透明化、績效考核客觀化。