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保護最美校樹　高市嘉興操場跑道讓路 (2017/3/10)
 

　陳景清／高雄報導

　高雄市岡山區嘉興國小有一棵一百二十年樹齡的雨豆樹，榮獲「二○一六全國最美校樹」特優獎，昨天由高雄市教育局長范巽綠、福田樹木保育基金會執行長邱慧珠主持揭牌儀式，現場也舉行「預約百年最美校樹」贈苗活動，致贈五十所學校苦楝樹苗，深耕校園環境教育。

　五年三班學生林庭安說：「爸爸說他在嘉興國小讀書時，就有雨豆樹爺爺了，它陪伴我們家兩代成長，有些同學甚至說，雨豆樹爺爺陪伴他們家三代了呢！」

　校長鍾季娟表示，雨豆樹爺爺一直是師生的精神象徵，也是校友的珍貴回憶。校方規畫操場跑道時，為了不影響老樹根系生長，寧願捨棄一截不鋪PU跑道，也要保留百年老樹，成為全國僅有的U字型跑道。學生朱紘偉說：「舉辦運動會時，我們就臨時畫白線來賽跑。」

　鍾季娟說，學校在課程與環境營造上，也以雨豆樹為主題，像是將圖書館命名為「小雨豆歷險館」，規畫樹下故事、雨豆樹歷程與教室外教學等特色課程。每個新生入學時，都要和雨豆樹爺爺合照，同時寫下願望，畢業時會收到「小雨豆瓶中信」，讓百年老樹見證所有學生的成長。

　范巽綠表示，高雄市推動環境教育，選在植樹節前舉行揭牌儀式，同時藉由贈苗活動，讓師生一起預約百年後的最美校樹。

　圖說：高雄市嘉興國小的百年雨豆樹榮獲「全國最美校樹」特優獎，校方為了保護它，特別將操場的跑道捨棄一截。攝影／陳景清
 
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