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私校獲利高　教團：大學學費應調降 (2017/3/10)
 

　沈育如／臺北報導

　教育部讓公私立大專院校申請調漲學雜費，反教育商品化聯盟昨天到教育部前抗議，學生認為全國一百零七所私校，去年平均每校獲利高達新臺幣一億三千五百萬元，所有私校的銀行存款去年已累積到八百八十一億元，但學校賺錢不回饋學生，還想調漲學雜費。反教盟要求今年不僅不能漲，還要調降。

　對此，教育部高教司科長李惠敏表示，反教盟提出私校獲利還要申請調漲學雜費，但除非學校提出獲利是要用在改善校舍，審查委員認為使用合理才可能通過，不過至今還沒有學校因此通過審查。

　李惠敏說，《專科以上學校學雜費收取辦法》已對外公告，預計四月中正式發布，屆時也會公告今年大學學雜費調漲幅度，讓有意調漲的學校提出申請，並展開校內溝通作業，審查結果六月底對外宣布。

　教育部每年會依據物價指數年增率、平均每人可支配所得及薪資成長三個條件，訂出大學學雜費調漲幅度，由各校提出申請。李惠敏表示，教育部會再邀請相關機構、學者專家、學生與家長代表組成學雜費審議小組，依據申請學校的「財務」、「助學」與「辦學綜合成效」三個指標從嚴審議是否予以調漲。

　大專院校向教育部申請調漲學雜費，民國九十七年有八校通過；一百零三年有十四校提出申請，八校通過；一百零四年有二十三校申請，九校通過；去年十四校提出申請，僅暨南國際大學、臺北護理健康大學通過，漲幅百分之二點五，也就是每學期每名學生的學雜費，增加最高新臺幣六百四十元。
 
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