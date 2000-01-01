報導‧攝影／ 高修民



行政院建置「性別平等觀測站」網站平臺昨天啟動，將提供國內各縣市及國際性別平等議題發展趨勢，讓民眾查詢性別平等新聞議題、研究文獻、統計數據、相關政策推動情形、法規及多媒體資源。