劉偉瑩／臺北報導



俗稱「恐怖情人條款」的《家庭暴力防治法》六十三條之一，實施至今屆滿一年，但青少年約會暴力不減反增，勵馨基金會昨天指出，從今年農曆春節以來，約會暴力幾乎每天發生一件，並且出現新興的暴力樣態，包括網路平臺訊息攻擊、電話簡訊騷擾等。



根據國外研究，高達三分之一的家暴受害者，約會期間就已受暴，有半數高中生曾遭約會暴力。臺大社工系教授沈瓊桃在一百零二年也曾研究，近六成大學生過去一年有受暴經驗，精神暴力占半數以上，高於肢體或性暴力。



根據勵馨臺中分事務所的服務案例統計，青少年約會暴力類型以精神暴力占六成，高於肢體暴力兩成七、性暴力百分之七。該會臺南分事務所服務的五十四件案例，年齡以十六歲到二十四歲居多，除了異性戀傾向受害者占八成五，也有多元性別傾向的受害者，占一成五，但這些個案較難得到相關的協助。



勵馨表示，青少年約會暴力樣態以高壓控管為主，多發生在網路、通訊軟體或親友之間，例如不時打手機、傳簡訊問：「你在哪裡？」「三餐要吃什麼？」或是網路惡意中傷，要求隨時隨地打卡，甚至威脅在分手後公開交往照片、影片等。



勵馨執行長紀惠容說，由於網路盛行，網路權控的案例與日俱增，有些男方在臉書寫分手日誌，與雙方朋友討論，對女方形成莫大壓力，呼籲青少年不要以人際壓力傷害他人；此外，約會暴力往往在未來衍生出婚姻暴力，呼籲政府應及早介入。