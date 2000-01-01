關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
我國老化指數破百　老年人口超過幼年 (2017/3/10)
 

　劉偉瑩／臺北報導

　根據內政部統計，國內老化指數在今年二月首度破百，達到一百點一八，也就是說，我國老年人口第一次超過幼年人口。六都中，臺北市的老化指數最高，達到一百一十三點零七，臺南市和高雄市也都超過一百，顯示都市的人口老化情形相當嚴重。

　內政部昨天表示，今年二月，我國老化指數達到一百點一八，較去年二月底九十三點五增加六點六八。從縣市來看，老化指數超出一百的縣市，已從民國一百年的三個縣市，增加到十五個，其中也包括臺北市、臺南市及高雄市等直轄市在內，顯示人口老化情形持續增溫發酵。老化指數最高的前三縣市，分別為嘉義縣、南投縣、屏東縣。

　內政部指出，我國老年人口的比率在八十二年超過百分之七，正式邁入「高齡化社會」，到今年二月，老年人口攀升至百分之十三點三三。國家發展委員會更推估，老年人口將在一百零七年超過百分之十四，進入「高齡社會」；到一百一十五年可能突破百分之二十，屆時將和日本一樣，成為「超高齡社會」的一員。

　為因應人口老化的挑戰，行政院去年通過長照十年計畫2.0，建構社區化、普及化、平價化的長照體系，讓長者可在地安養、在地老化。

　內政部表示，國發會也積極研修「完善生養環境方案」，從「衡平職場與家庭」、「支持家長育兒」及「托育安親普及化」三大面向，優化生育及養育環境，希望提升國人生育率。
 
我國老化指數破百　老年人口超過幼年
水情告急　高雄擬20日起一階段限水
小女孩不怕大公牛
「社論」支持推動交通寧靜區
約會暴力新形態　勵馨：防網路控管
性平觀測站啟動
臺鐵親子車廂　最快四月上路
立委提議　手語納入國家語言
波蘭少年合唱團來臺表演
25校組北高雄學園　發展特色班
新北號召國小生　帶爺奶做運動
私校獲利高　教團：大學學費應調降
技專繁星合格生　可填25個志願
保護最美校樹　高市嘉興操場跑道讓路
中市日南小記者出動　訪里長工作
走進魔法教室　嘉縣好美與樹做朋友
日超馬選手陪東縣卑南學生路跑
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.