劉偉瑩／臺北報導



根據內政部統計，國內老化指數在今年二月首度破百，達到一百點一八，也就是說，我國老年人口第一次超過幼年人口。六都中，臺北市的老化指數最高，達到一百一十三點零七，臺南市和高雄市也都超過一百，顯示都市的人口老化情形相當嚴重。



內政部昨天表示，今年二月，我國老化指數達到一百點一八，較去年二月底九十三點五增加六點六八。從縣市來看，老化指數超出一百的縣市，已從民國一百年的三個縣市，增加到十五個，其中也包括臺北市、臺南市及高雄市等直轄市在內，顯示人口老化情形持續增溫發酵。老化指數最高的前三縣市，分別為嘉義縣、南投縣、屏東縣。



內政部指出，我國老年人口的比率在八十二年超過百分之七，正式邁入「高齡化社會」，到今年二月，老年人口攀升至百分之十三點三三。國家發展委員會更推估，老年人口將在一百零七年超過百分之十四，進入「高齡社會」；到一百一十五年可能突破百分之二十，屆時將和日本一樣，成為「超高齡社會」的一員。



為因應人口老化的挑戰，行政院去年通過長照十年計畫2.0，建構社區化、普及化、平價化的長照體系，讓長者可在地安養、在地老化。



內政部表示，國發會也積極研修「完善生養環境方案」，從「衡平職場與家庭」、「支持家長育兒」及「托育安親普及化」三大面向，優化生育及養育環境，希望提升國人生育率。