陳景清／屏東報導



當全臺小學生還在教室進行早自修或是晨間活動時，屏東縣瑪家鄉長榮百合國小二十個四年級的學生，已經檢查好腳踏車、充飽輪胎，出發前往里港大茉莉農莊。他們日前舉辦的騎車旅行，不是一般的校外教學，而是實地考察，他們要拜訪移民來臺的加拿大籍建築師傅，學習如何用廢紙造磚，蓋出堅固的房屋，這是一堂遠騎學建築的自主課程。



學生林淨皓表示：「雖然騎車騎得腿很痠，但我還是咬緊牙根繼續騎。」學生辛雁也說：「今天收穫滿滿，我一點都不覺得累呵！」



校長陳世聰表示，六年前歷經八八風災後，位於瑪家鄉禮納里部落的長榮百合國小可說是浴火重生，大茉莉農莊經歷過相同的天災，「紙材屋」的名號歷經凶猛颱風的摧殘仍屹立不搖，其中的玄機，引發學童迫切求知的欲望。



主任蔡國興說，學生已規畫一整個學期，利用零碎時間上網、看書，找尋建築相關資料，搜尋可利用的建材，還請教部落建築工藝師各項建材的特性；為了畫出夢想中的房子，他們甚至自動提前學習比例尺；為了計算材料數量，也努力學習體積計算方法。



學生柯言凱說：「要把房子藍圖畫得很精確，才能計算紙磚頭的數量，希望我們能以最少的金錢、材料和力氣，蓋出堅固的房子。」



圖說：屏東長榮百合學童上了一堂「遠騎學建築」的自主課程，向加拿大師傅學習用紙加黏土製造建材。攝影／陳景清