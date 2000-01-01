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帶著VR進偏鄉學校　故宮啟動新計畫 (2017/3/9)
 

　楊惠芳／臺北報導

　國立故宮博物院院長林正儀昨天宣布啟動「新故宮計畫」，將透過「國際組織化」及「在地公共化」兩大主軸，提升國際競爭力及擴大民眾參與，並增加博物館教育功能，加強與青少年、兒童的對話，透過VR及AR等科技，讓故宮珍寶進入偏鄉學校。

　林正儀表示，故宮藏品雖以中國文物為主，但未來詮釋角度將從整個東亞觀點出發；以玉器來說，臺灣原住民早就使用玉，臺東史前文化博物館也有珍貴藏品，這些角度將讓故宮更能與外界連結。

　林正儀指出，故宮過去以西方美學角度研究既有文物，例如研究材質、紋飾、造形、色彩、年代等；未來研究文物，將緊扣文物背後的文化脈絡，這樣在國際上的詮釋權與文化研究會有很大突破。因此，故宮將成立「研究與出版推動小組」及「策展人推動小組」，並與中研院、臺大、藝術大學等，共同詮釋東方、華夏文化，一起研究文物的文化內涵。

　除了殿堂式的展覽外，故宮也將VR帶入偏鄉地區，下鄉走訪北中南東各地偏鄉或教育優先區學校，讓資源不足的國小學童，體驗VR裝置，近距離欣賞文物，開啟學童對故宮文物的認識。例如今年四月將在澎湖展出「同安‧潮」新媒體藝術展，並舉辦「種子教師工作坊」，拉近博物館與民眾的距離，落實博物館公共化。
 
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