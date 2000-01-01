楊惠芳／臺北報導



十大傑出女青年獲選名單昨天揭曉，從十個領域中各選出一名優秀女青年，表揚她們在各界的貢獻，獲選人包括熱中創業不怕失敗的「倒店達人」李威辰、國軍憲兵部隊機車連首位女排長「巾幗英雄」張書毓、國內首位國際棒球女裁判劉柏君，以及臺北榮總第一位全職傷造口、失禁護理師林瑞萍等人。



林瑞萍說，她曾照顧一名中風臥床的九十多歲爺爺，因灌腸不慎造成會陰皮膚發炎、壞死，需要做人工肛門，阻絕傷口再感染，家屬怕爺爺撐不過麻醉風險，決定不動手術，還簽了放棄急救同意書。但她不放棄，用敷料將壞死組織清創、抗菌，再用膠原蛋白促進傷口復原，三個月後，爺爺奇蹟似的痊癒。



憲兵二○二指揮部第三三二營第三連連長張書毓，是憲兵機車連第一位女連長。她說，想要進入機車連服務，第一關就是要能牽得動三百多公斤的重型機車，但她認為，無論男女，只要透過不斷訓練和挑戰，就可達成夢想。



被稱為「倒店達人」的李威辰，小時候不愛念書，高中就開始創業。雖然經驗不足，屢創屢敗，但她後來自行研發辣椒餅乾，現在成為食品公司負責人。



其他得獎人包括農委會農試所助理研究員林筑蘋、傳統藝術中心國光劇團演員凌嘉臨、臺北地方法院檢察署檢察官鄧巧羚、高雄市消防局分隊長王妙如、瑞德感知科技公司創辦人林筱玫、林口長庚醫院整形外科系副教授黃嫆茹。



圖說：十大傑出女青年包括劉柏君（左起）、林瑞萍、鄧巧羚、凌嘉臨、王妙如、李威辰、張書毓、林筱玫、黃嫆茹、林筑蘋。攝影／高修民