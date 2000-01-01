吳啟綜／臺中報導



苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，一年一度赴北港朝天宮進香，昨天上午八點回鑾，經過臺中市大肚區追分國小，受到師生熱烈歡迎，高喊「媽祖婆，我愛你！」希望媽祖進學校，沒想到鑾轎不但進校園，還衝上司令臺，讓學生驚呼連連。



追分國小校長賴如足表示，事先知道媽祖鑾轎可能會經過學校，一早就有許多家長在校門口迎接，這次是白沙屯媽祖第三次經過學校，但是頭一次在司令臺停駕。一般司令臺上方會有「禮義廉恥」四個大字，有網友開玩笑說：「聖母媽又要上禮義廉恥課！快來聽課！」不過，賴如足說，學校司令臺上並沒有「禮義廉恥」四個字。



賴如足表示，學校是白沙屯媽祖、大甲媽祖繞境必經之地，這是學校特有的在地人文，因為每個人宗教信仰不同，所以自由開放教師進行機會教育，這次媽祖進學校，許多學生主動鑽轎底，祈求神明保佑。



五年乙班學生郭采璇說：「小姑姑身體不舒服，所以我鑽轎底跟媽祖說，請保佑小姑姑趕快恢復健康。」學生楊翌珊說：「在鑽神轎的過程中，我心裡想的第一件事，就是希望爸媽工作順利，全家平安。」



學生郭儀欣也說：「神轎從頭上經過時，我在心裡想著，希望我考試考好一點，媽媽工作輕鬆些，全家都平安。」



圖說：苗栗縣通霄白沙屯媽祖回鑾，昨天進入臺中市大肚區追分國小，學童主動鑽轎底，祈求神明保佑。圖片提供／追分國小