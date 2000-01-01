關鍵字
RSS
新聞首頁 > > 國語日報新聞  
 
白沙屯媽祖停駕司令臺　中市追分鑽轎底 (2017/3/8)
 

吳啟綜／臺中報導

　苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖，一年一度赴北港朝天宮進香，昨天上午八點回鑾，經過臺中市大肚區追分國小，受到師生熱烈歡迎，高喊「媽祖婆，我愛你！」希望媽祖進學校，沒想到鑾轎不但進校園，還衝上司令臺，讓學生驚呼連連。

　追分國小校長賴如足表示，事先知道媽祖鑾轎可能會經過學校，一早就有許多家長在校門口迎接，這次是白沙屯媽祖第三次經過學校，但是頭一次在司令臺停駕。一般司令臺上方會有「禮義廉恥」四個大字，有網友開玩笑說：「聖母媽又要上禮義廉恥課！快來聽課！」不過，賴如足說，學校司令臺上並沒有「禮義廉恥」四個字。

　賴如足表示，學校是白沙屯媽祖、大甲媽祖繞境必經之地，這是學校特有的在地人文，因為每個人宗教信仰不同，所以自由開放教師進行機會教育，這次媽祖進學校，許多學生主動鑽轎底，祈求神明保佑。

　五年乙班學生郭采璇說：「小姑姑身體不舒服，所以我鑽轎底跟媽祖說，請保佑小姑姑趕快恢復健康。」學生楊翌珊說：「在鑽神轎的過程中，我心裡想的第一件事，就是希望爸媽工作順利，全家平安。」

　學生郭儀欣也說：「神轎從頭上經過時，我在心裡想著，希望我考試考好一點，媽媽工作輕鬆些，全家都平安。」

圖說：苗栗縣通霄白沙屯媽祖回鑾，昨天進入臺中市大肚區追分國小，學童主動鑽轎底，祈求神明保佑。圖片提供／追分國小
 
大學繁星放榜　錄取率62.78%創新高
「社論」我國不宜實施負利率
七成一家長　對女兒數理沒信心
兩廳院駐館藝術家　陳銳與泰雅學童合作音樂
新聞掃描
世界棒球經典賽預賽　中華迎戰以色列慘敗
南韓部署薩德系統
北韓大馬外交緊張
繁星錄取數前十校　社區高中占九校
為減輕家計為行醫助人
弱勢生突破困境　拚進國立大學
四校首度有學生進臺大
文教短波
大學個人申請今起報名
創意木橋
白沙屯媽祖停駕司令臺　中市追分鑽轎底
童軍闖關 　屏縣海濱挑戰遙控飛機
手指長繭仍苦練　竹市民富管樂賽奪冠
搭桃捷練英語　新北更寮機場訪問觀光客
 
　
財團法人國語日報社 版權所有 Copyright © Mandarin Daily News. All Rights Reserved.