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繁星錄取數前十校　社區高中占九校 (2017/3/8)
 

本報記者／連線報導

　大學繁星推荐入學放榜，今年錄取人數前十名的高中，有九所是社區高中，其中屏東潮州高中從去年第九名躍升到今年冠軍，一百五十人報名，錄取一百一十人，表現最搶眼。去年第一名的高雄市岡山高中，一百五十三人報名，錄取一百零九人，以一人之差落居第二名。

　潮州高中校長林榮洲表示，「每個學生都有幫忙精算過」，先調查學生志願序後，由師長溝通協調「先選系再選校」，學生也會接納家長和教師的建議，因此錄取人數才會越來越多；更重要的是，學生很認真，學測都通過了基本門檻。

　全國錄取率前十名學校，新北市占了兩校，分別是市立林口高中和私立恆毅高中。林口高中校長賴春錦表示，該校是社區高中，成績不錯的學生選擇就近就讀；恆毅高中教務處則表示，鼓勵學生大膽填志願，才有亮眼成績。

　桃園市有三所市立高中及一所國立高中擠進全國前十名。南崁高中錄取一百零四人，排名全國第五；國立楊梅高中錄取九十九人，排名第六；大園國際高中排名第九；大溪高中排名全國第十。

　臺南市國立北門高中有五十九人錄取大學，其中國立大學三十二人，榜單相較於去年成長近一倍。

　高雄市仁武高中同樣創佳績，共有四十九名學生上榜，其中黨一靜成為第一個臺大生，葉睿穎則是第一個通過醫學系門檻，雙破紀錄的成績，鼓舞師生信心。

　臺東高中有五十四人上榜，三十一人上國立大學；臺東女中錄取四十三人，國立大學二十人。臺東今年有六人考上法律系，臺東女中葉冠妤說，在韓劇看到檢察官伸張正義，讓她也想幫助別人。
 
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