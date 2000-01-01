沈育如／臺北報導



今天是國際婦女節，根據一份「臺灣科學競爭力隱憂」的調查報告顯示，全國七成一的家長對女兒的數理能力沒信心，如果要打分數，給女兒的平均分數是六十五分，給兒子是六十八分；小孩如果要念理工科系，家長勸退的比率，女兒比兒子高出四倍，原因在於「從事科學工作會影響婚姻家庭」、「念理工科系出路不好」。



這份調查是訪問全國一千零六十九名民眾、兩百一十六名國高中生家長的結果，調查發現，民眾與家長都認為女生最適合的工作，前三名為「護理人員」、「教師」、「商管金融業」；而且都認為女生不適合念理工科系，原因是「未來工作會影響婚姻、家庭」、「工作不好找」、「念文法商比較好」、「賺不到錢」、「邏輯與體力比男生差」。



高中女校科學教育巡訪計畫從一百零一年開始舉行，至今已累計四十三校、近五千名學生參與。負責這項計畫的吳健雄學術基金會執行長林明瑞表示，女學生其實也有科學天分，但從小缺乏引導，高中接受文組、理組的分科教育後，男女生的差距拉更大。



林明瑞說，基金會在一百零四年曾針對參加計畫的女學生做調查，發現近六成原本要念文組的女生，參加科學教育活動後決定轉念理組，而九成五原本就要念理組的學生，會更堅定選讀方向，證實吸引女生進入科學領域，需要更多的鼓勵與協助。