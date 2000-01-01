

歐盟和日本採取負利率政策，持款人不但沒利息收入，而且錢會越存越少。目的在減少儲蓄，促使人民把錢拿去消費，刺激景氣繁榮。壓低利息也有利資本家借錢再投資，增進就業發展經濟。



施行結果事與願違，民眾反倒儲蓄得更多，跌破經濟學家的眼鏡，困惑不已。由於「負利率」對民眾心理衝擊甚大，違背資本主義「利息為正」的定義，非常態的政策使人擔心經濟前景，反而不敢消費。靠利息過活的退休族，因收入減少，更得縮衣節食。通貨雖未膨脹卻愈緊縮，景氣依舊寒冬，風險變大，企業不敢借錢投資，對未來愈形悲觀。經濟學和貨幣學理論，在這項實驗上完全失靈。



瑞典負利率政策旨在防止跨國洗錢、套利，立見奇功，幣值穩定使經濟得以持續增長。但同時帶來保值和稅務的麻煩，瑞典人為了保住資產，大舉購買房地產、骨董、工藝品，或購存紅酒等方式來保值；最妙的是繳更多的稅給政府。有人故意繳超額的稅，依稅法規定，多繳的稅必須退稅還給人民，同時加計百分之零點五六利息退還，人民以此方法賺取利息。因此，瑞典政府擬取消加息退稅的規定。



我國連續降息，利率抵銷物價指數漲幅，與負利率相差不遠。政府應認知，只有對於未來有信心時，人民才願借錢消費，負利率政策則僅會挫傷國民的信心。

