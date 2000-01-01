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大學繁星放榜　錄取率62.78%創新高 (2017/3/8)
 

沈育如／臺北報導

　大學繁星推荐第一類到第七類學群昨天放榜，今年六十八所大學、一千七百七十四個系組參加招生，提供一萬七千五百八十九個名額，招生名額歷年最多。經過篩選，錄取率高達百分之六十二點七八，缺額兩千九百四十四名，錄取率、缺額數雙雙創下歷年新高。

　此外，大學繁星推荐第八學群共十一個醫學系參加，共一百五十九個招生名額，報名人數五百八十三人，通過第一階段有兩百八十一人，將在三月二十四日到四月二十三日，參加各校自辦的第二階段甄試（面試），五月一日放榜。

　大學甄選入學委員會副總幹事陳淑美表示，今年招生名額增加，但是受到少子化影響，報名人數下降，導致錄取率提高；而考生只要錄取繁星推荐，就不能夠參加個人申請，如果成績沒有把握，寧可不參加繁星推荐，導致今年大學開出的名額多，但參加學生人數少，缺額也大幅增加。

　今年無人錄取的校系為一百二十八個，缺額校系五百五十八個，其中真理大學缺額人數兩百九十三個最多，文化、大葉大學也各超過兩百個；頂尖大學中，清華大學有四十四個缺額，成功大學十七個，連臺灣大學也有兩個，昆蟲系、動物科學技術系各有一名。

　針對清大有四十四個缺額，清大教務長戴念華指出，這些缺額都出現在原本的新竹教育大學，也就是併入清大的教育及藝術學院，因為招生簡章來不及更正，高中端依錯誤的紙本簡章推荐學生，導致學生不符合新的篩選門檻而被刷掉。

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