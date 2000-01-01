張彩鳳、劉偉瑩／連線報導



臺中女中昨天將信望愛基金會捐出的七百六十六部HTC Flyer平板電腦，贈給臺中市大安、溪南、東華、東新、和平國中及溪尾、福民國小，臺中市教育局希望這些資源可以弭平城鄉數位落差。



臺中市教育局正推動數位學伴計畫，透過遠距教學，由大學生與國中小學生進行一對一課輔，目前推動數位學伴的學校有大甲區東明國小、烏日區溪尾國小及東勢區東華國中，透過大小學伴互相交流，成效良好。



臺中市教育局今年也設立兩個數位機會中心據點，分別是和平區自由國小及大安區海墘社區發展協會，提供當地居民數位學習及數位近用的場所，定期開辦資訊相關課程，也結合社區及親子講座，鼓勵民眾參加。



另外，原住民族委員會和臺灣三星智慧教室公益計畫合作，推動原住民族教育數位學習計畫，選擇已具備族群教育特色課程的屏東縣地磨兒國小、新竹縣桃山國小等十所學校，作為行動學習受贈學校，也將提供全景相機和VR設備，讓教師在教學現場進行教學紀實。



目前地磨兒國小的國語和數學族群本位教科書，已製成數位電子書。教師楊萍說，行動學習不能完全取代紙本學習，但可激發學習興趣和動力，對族語學習也有幫助，學生可以帶回去自學或當床邊故事聽，教師再幫學生複習。



圖說：原住民族教育數位學習計畫昨天啟動。攝影／高修民