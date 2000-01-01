沈育如／臺北報導



電子煙在臺灣尚未合法，立委何欣純昨天開記者會指出，國內全面禁止電子煙，但民眾卻可以從網路、夜市攤販或實體店面輕易買到，甚至還有鮮奶油、烏龍茶、果汁等多種口味可以挑選，近年來臺灣對電子煙的違法事件查緝、罰金屈指可數，質疑電子煙防制出現漏洞。



何欣純表示，二○○七年起，含尼古丁的電子煙就被視為「禁藥」，依據《藥事法》全面禁止進口與販售，但廠商卻以分批進口零件的方式，在臺組裝後販售；衛生福利部今年一月公告修正的《菸害防制法》修正草案，已預告將電子煙納入管理，修法方向是全面禁止，但現在市面上仍可以輕易購買。



對此，衛福部國健署健康教育及菸害防制組長羅素英表示，電子煙是新興菸品，目前國際也重視這個問題，包括世界衛生組織建議各國將電子煙納入修法。衛福部已著手規畫《菸害防制法》修正草案，分別提高電子煙的製造、輸入、販賣罰則，希望達到嚇阻作用，將儘速送到行政院、立法院審查，全面禁止電子煙。



羅素英表示，即使廠商強調電子煙不含有尼古丁，但根據檢驗，七成到八成都含有，而電子煙燃燒後產生的甲醛、乙醛，也都是一級、二級致癌物；羅素英強調，《菸害防制法》不管修法前還是修法後，臺灣都全面禁止電子煙。