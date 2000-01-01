劉偉瑩／臺北報導



交通部長賀陳旦提出「交通寧靜區」規畫構想，將優先在六都的住宅、學校周邊及商業購物區設交通寧靜區，採車輛最高速限每小時三十公里的低速管制。



賀陳旦昨天在立法院報告指出，交通寧靜區的車速限制每小時三十公里以下，是考慮對突然發生的事故不至於致命。他說，現在民眾追求速率，交通寧靜區是反向思考，從安全來講，就是要尊重生命，希望地方政府在交通政策方面，不要一味追求效率，也要為生命、環境多做一點事。



賀陳旦說，交通寧靜區不可能全面實施，但有些都市已有寧靜區的規畫，例如醫院、學校附近不要按喇叭等，希望六都對寧靜區的規畫能逐漸擴大辦理，在速限上做檢討。他表示，三個月內會和地方政府舉行座談，討論公共運輸等，並就交通寧靜區和地方政府開會檢討。



臺北市交通局從民國九十九年起，在學校周邊巷弄設置最高速限三十公里的標誌；一百零四年展開三十個里的鄰里交通環境改善計畫，並在鄰里巷道設置綠色的標線人行道，加設速限三十公里的告示牌。



根據網路公共平臺「交通知識庫」的資料，交通寧靜區的概念源自於一九七○年代的荷蘭，當時正值車輛不斷改良，種類變多、速度變快，住在Delft的居民就開始在社區入口設路障，並要求車輛減速，這也促使荷蘭政府立法，以確保行人和單車的安全。交通寧靜區常見設施包括圓環、減速墊、速限三十公里及彩色的行人斑馬線等。