報導．攝影／楊惠芳



國立臺灣史前文化博物館館長張善楠從小在臺東長大，當時的臺東沒有任何博物館，念大學時參觀國立故宮博物院，是他生平第一次參觀博物館，也是對博物館的第一印象。



經營史前博物館



回饋臺東鄉里



張善楠說，民國一百年八月出任史前館館長，雖然不在他的生涯規畫中，但能在臺東第一個國家級博物館服務，讓全國民眾認識史前館，十分開心。



今天即將退休的他，回顧過去五年多的館長職務，笑著調侃自己：「我應該是博物館長中的酷吏。」為了推廣臺東史前館，讓更多人認識史前館，他嘗試許多博物館沒有做過的事。他的口頭禪是「別人沒有做過，不代表不能做」。他說，自己的作法和理念，也許未得到認同，甚至引起不少批評，但他不後悔堅持理想。



以最近引起爭議的國寶仿製案為例，張善楠解釋，為讓國寶更親民，所以「仿製」展出，希望達到教育推廣功效，讓民眾更近距離接觸國寶。仿製並不是複製，雖然形式相像，但玉器仿製品的顏色及尺寸都與國寶不同，例如真品玉管是中空的，現代工藝技術仍無法達成，不知道先民如何製作。



張善楠認為，博物館是全民的資產，史前館不但有五件臺灣出土的國寶，還有許多先民留下的重要文化資產，勾勒出臺灣過去三萬年來不同年代的先住民文化，應從研究、典藏、展示、教育等多面向著手，讓更多人有機會進入博物館參觀，了解臺灣的歷史文化。



推廣生活文物展



照顧弱勢權益



在館長任期內，張善楠督促同仁提報國寶及重要古物，也推動首次海外巡迴特展「亞洲背兒帶特展」。張善楠說：「背兒帶在紐約展出時深受歡迎，因為背兒帶上的圖騰精緻美麗，充滿文化特色，又具有愛、保護及繁衍的意義，引起共鳴。」這項特展今年八月將赴印尼展出。



另外，張善楠也努力將博物館推向偏鄉及弱勢族群。張善楠說，他從小在多元族群文化的環境長大，加上兒子罹患唐氏症，他特別關心弱勢者的權益。駐外期間，他常常參觀博物館，發現國外博物館教育做得很好，尤其體貼弱勢族群。自許為頭號博物館行銷員及資源募集者的張善楠，特別向企業募款，希望提供免費交通及便當，讓偏鄉學童有機會到史前館參訪。



張善楠表示，即使卸下館長職務，今後仍將繼續擔任博物館志工，希望史前館南科分館，能如期在今年底開館，成為考古的教育推廣中心。



圖說：張善楠認為，博物館是全民資產，應讓更多人親近。