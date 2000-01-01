沈育如／臺北報導



臺灣大學昨天率先舉行校園徵才博覽會，共兩百四十六家廠商、四百零八個攤位參展，釋出兩萬多個職缺，今年更首度推出「產業趨勢展」，由富邦金控、玉山銀行、中天生技等八家廠商以展覽互動，讓畢業生掌握產業未來趨勢。



富邦金控總經理許婉美表示，今年將招募三十名儲備幹部，旗下人壽、銀行、證券等子公司，也有八千四百五十個職缺。



中華電信今年首度參加校園徵才，臺大是首站，往後還要到成功大學、清華大學；中華電信表示，預計招募資訊、物聯網、雲端運算、行銷企客四類員工，學生如果沒有經驗，也可嘗試門市、電信設備維修等工作，今年共釋出一千六百個職缺，大學畢業生起薪為新臺幣三萬五千元，碩士生可到四萬元。



臺大經濟系鍾姓學生才一年級，昨天就到校園徵才博覽會，希望了解銀行、證券業的現況，作為往後修課規畫、企業實習參考；去年取得澳洲碩士回臺的Eva，目標是國內金融業儲備幹部，她認為校園徵才博覽會是求職最佳機會。



中天生技董事長路孔明，昨天在校園徵才博覽會開幕致詞時表示，他一九七九年畢業時，起薪新臺幣兩萬元；三十幾年後，社會新鮮人起薪仍是兩萬多元，薪資沒調漲，是很大的危機。他也舉中國大陸的創新措施為例，中國規定教授研究創新價值的技術股份不能低於百分之七十，出錢的最多只能占百分之三十，反觀臺灣，只要介入創新，就會被批評，讓臺灣的研發喪失創新動力。