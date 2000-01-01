臺北市行人忍受一段時間的腳踏車騎乘的放任亂象，可望重拾依「帝王條款」保障的路權，維護行路安全。市政府日前宣布，五月份起腳踏車騎到人行道和騎樓，將予取締罰款，最高可罰六百元。這項規定如能確實有效執行，將有助市民建立腳踏車是「車」、不是「人」的觀念。既然是車，就應遵守各項行車規範，不可與行人爭道，危及行人──尤其是兒少、老年人、孕婦及殘障人士的安全。



所謂行人的「帝王條款」，是行人的基本人權，意指在交通法規上，行人只要依規定行走或穿越行人穿越道，就享有絕對的路權，有如帝王之尊。汽機車不能侵犯，腳踏車也要尊重。俗稱「自行車」的腳踏車，可落實低碳生活，是很好的交通工具和運動方式，但既稱為「車」，就應依規定友善騎車。臺灣騎乘腳踏車蔚為風潮，大臺北都會區尤其風行，但不少騎士不友善的騎乘行為，行人反感日甚。



據交通部門的統計，腳踏車騎士常見的不友善行為林林總總，包括違規行駛人行道、在人行道亂停車、逆向騎乘、在騎樓騎乘、不禮讓行人等，其中最令行人苦惱的，是腳踏車騎士騎到專用道之外的人行道上，還亂按鈴號，嚇人一跳，甚至有擦撞之虞。據統計，近年來青少年及兒童遇到的腳踏車事故，每年成長約兩成，死傷達四千人以上，不少意外就發生在被視為最安全的人行道上。



再次提醒腳踏車騎士，切記：腳踏車是車，不是行人，在人行道上行人最大，享受腳踏車騎乘的便利和樂趣，必先尊重行人的路權。事實上，多數汽機車駕駛和腳踏車騎士，也常常是人行道上的行人。尊重行人的安全，就是尊重自己。