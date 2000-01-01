劉偉瑩／臺北報導



HBL高中籃球甲級聯賽冠軍爭霸戰，女子組普門高中以七十四比五十八擊敗永仁高中，男子組松山高中以七十四比六十二擊敗南山高中，雙雙笑納冠軍杯。



HBL冠軍賽昨天在臺北小巨蛋登場，上屆因食物中毒只拿到第四名的普門高中，本屆捲土重來，準決賽七戰全勝，昨天再加碼，收下隊史第二座冠軍。



普門全能前鋒羅培甄拿下全場最高的三十分、七籃板、三助攻與兩阻攻，寫下個人單季新高；主力中鋒劉昕妤演出十四分、十五籃板與九阻攻。永仁兩名高一新秀吳瑋茹拿下十六分、十四籃板與五助攻；林佳蓉也有十四分、十三籃板的「雙十」演出，可惜整體受到普門壓制，失去反撲機會。



昨天比賽先由季軍賽點燃戰火，女子組滬江高中在延長賽氣走南山高中，贏得季軍。滬江在開賽後一路被南山高中壓制，打完三節還落後十四分，隨後陳育緹連續三分球破網，帶動全隊反撲氣勢，第四節結束，雙方七十二比七十二戰成平手。進入延長賽後，滬江展現長人優勢，終場以八十比七十七逆轉南山。



男子組冠軍賽由「雙山」對決，松山高中在擁有最強攻擊火力的高國豪帶領下，上半場領先南山高中十四分，第三節南山急起直追，松山則採取拖延戰術，最後以十二分之差奪下冠軍，高國豪個人打出三十八分、十籃板、三助攻的完美表演。



男子季軍賽，能仁家商以六十九比六十一擊敗高苑工商，拿下季軍。能仁開賽就打出二十四比九的優勢，上半場取得領先。第三節由於高苑的田浩頻頻切入，一度追成四十八比五十。第四節，能仁加強禁區防守，高苑攻勢受阻，最後能仁謝亞軒的三分球取得六十九比六十一領先，就此奠下基礎。



圖說：HBL冠軍賽昨天在臺北小巨蛋登場，男子組冠軍戰由臺北市松山高中對上新北市南山高中，松山高國豪（左圖綠衣）帶球上籃，最終松山稱王。女子組冠軍戰高雄市普門高中（紅衣）對臺南市永仁高中，最後由普門奪冠。攝影／高修民