報導／吳啟綜



美國職棒大聯盟春訓熱身賽開打，今年共有五名臺灣選手參加春訓，有效力馬林魚隊的陳偉殷、光芒隊的胡智為、洛磯隊的李振昌，以及「兄弟檔」海盜隊的張進德與印第安人隊的張育成，表現都很不錯，其中，張進德第一場熱身賽就擊出全壘打。



去年成績不佳的陳偉殷，首場熱身賽投一局，用九個球讓大都會打者三上三下，無失分。馬林魚隊總教練馬丁利說，陳偉殷投得很好，教練團會非常注意他的狀況，相信他會回到在金鶯隊時的王牌身手。



馬丁利也點出陳偉殷的罩門，他認為，陳偉殷目前狀態不錯，但不應操之過急，否則可能會在季中出現「撞牆期」。去年陳偉殷表現有些失常，就是因為手肘受傷，迫使他投球時太快放球所致。陳偉殷對自己春訓的第一場比賽感覺還不錯，他說，主要嘗試控制直球的能力，在九球中投了七個直球，兩個變化球，希望趕快找回速球的感覺。



二十三歲的胡智為首場大聯盟春訓熱身賽面對堅強的紅襪隊打線，主投一局也演出三上三下，獲得一個中繼點，表現精采。胡智為去年在小聯盟二A表現出色，還入選未來之星明星賽，球速最快可達一百五十六公里，因此被光芒隊列入四十人名單。



效力海盜隊的捕手張進德，熱身賽第一場替補上場就轟出全壘打，第二場同樣替補上場，雖沒敲出安打，但防守時成功長傳二壘，抓到企圖盜壘的藍鳥隊跑者，幫助海盜隊以二比一險勝。第三場則擔任先發指定打擊，可惜兩打數繳了白卷。二十三歲的張進德，今年旅美第六年，去年達小聯盟三A層級；弟弟張育成替補防守游擊，唯一打席則敲出中外野飛球出局。這是臺灣首度有野手兄弟檔同日在大聯盟熱身賽亮相。



曾經待過印第安人隊的李振昌，今年重返美職轉戰洛磯隊，首度在熱身賽上場救援，主投一局，送出兩次三振，雖被敲一支安打，但沒失分。終場洛磯隊七比一擊敗道奇隊。





郭泓志留教士小聯盟 拚重返大聯盟



今年球季，除了已是馬林魚隊主力先發的陳偉殷，還有三名選手受到臺灣球迷關注。一是剛加盟教士隊，有「不死鳥」之稱的郭泓志，力拚重返大聯盟。另一人是在獨立聯盟打拚的曹錦輝，還有目前在找球隊的王建民。



三十五歲的郭泓志循王建民去年的模式，再度挑戰美國職棒。曾經動手術七次的郭泓志，去年右肩動刀，術後赴美復健，意外獲教士提供小聯盟約。他在教士隊背號十七號，教士隊主場沛可球場幅員遼闊，是出了名的投手天堂，有利投手。



同樣三十五歲的曹錦輝，目前未獲大聯盟球隊合約，先與大西洋聯盟長島鴨隊簽約，盼能投出重返大聯盟的機會。日前他在臉書上貼文，向球迷表示在綺麗珊瑚的對抗賽中，飆出一百五十五公里的速球，他投完一局後表示，「直球有速度，尾勁足，有投到我想要的狀態，滿開心的！不過指叉球還沒達到理想狀況，能掌握得更好，會繼續加油。」



王建民希望今年能獲得大聯盟球隊的青睞，如果沒有球隊願意簽他，他就宣布退休。