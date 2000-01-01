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推動國家語言發展法　文化部辦公聽會 (2017/3/5)
 

　楊惠芳／臺北報導

　文化部昨天舉辦《國家語言發展法》草案公聽會，文化部政務次長丁曉菁表示，草案並非為了個別語言，臺灣是多語言文化的國家，希望透過立法，讓多元語言獲得平等尊重，文化部將透過六場公聽會，徵詢各界意見，並凝聚共識，預計六月底將法案送到立法院審查。

　丁曉菁說，臺灣擁有非常豐富多樣的語言，但因歷史發展過程中發生斷層現象，對語言發展產生不利的影響，她小時候就無法用流暢的閩南語跟阿公阿媽等長輩溝通，十分遺憾。

　不少與會者表示，閩南語文化的傳承與發展，已經面臨危機，多數民眾在家很少用閩南語溝通，學童就算聽得懂也不會說，擔心再過二十、三十年後，閩南語就消失了。多名國小閩南語教師認為，尊重閩南語應從尊重教師開始，希望將閩南語教師正名為「國家語言教師」，提高「本土語言教學支援工作人員」的待遇，以月薪而非鐘點費聘任。

　另外，有與會者主張，要推廣閩南語，應成立「臺語委員會」，設立「臺語電視臺」，製播閩南語節目。

　文化部人文出版司長朱瑞皓表示，二○○七年文建會已關注這個問題，並著手研議草案，主要是針對所有語言予以保障，並非為了獨厚哪一種特別的語言。文化部除了昨天舉辦第一場公聽會外，接下來還會在澎湖、臺南、彰化、臺東、臺中召開。
 
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