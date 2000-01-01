楊惠芳／臺北報導



我國大學與中國的大學交流時，簽署「一中承諾書」，保證課程不涉及「一中一臺」或讓學生參加政治活動，引發爭議。外傳過半數大學校院都簽署類似承諾書，教育部次長蔡清華昨天表示，教育部正全面清查中，目前簽署校數還不確定。



教育部表示，我國大學和中國的大學簽署合作協議書，須事先送教育部審查獲得同意，因各校簽署的態樣、過程和內容不盡相同，正在了解細節，之後再與陸委會討論如何處理。



不過，大部分學校都表示沒有違法，也不是簽署「一中承諾書」，強調所簽署的承諾書不是校對校的協議，只是提供中國學生申請來我國短期研修之用。



清大校長賀陳弘表示，如果是學校與學校間的書面約定，文書上會有學校關防及校長簽名，但該份承諾書只由清大全球事務處「國際學生組」蓋章，直接寄給學生或承辦業務的教師，因此，並非《兩岸人民關係條例》第三十三之三所指的「校對校」的合作行為。



臺大表示，不會提供「承諾書」，而是提供「聲明書」，內容為：「本校向來秉持自由學風的原則，對所有來校交換、訪問的學生，都以此原則來推動學術交流」等。



中國文化大學承認的確有「承諾書」，但強調是校方給陸生家長的承諾，意指文大不會帶學生參與敏感政治活動。不過，文大校長李天任表示，兩岸交流應該鼓勵，希望教育部訂出一套準則，讓各校能夠依循。



全國教師工會總聯合會理事長張旭政認為，大學設立是為追求學術自由，不該約定哪些話題能談，哪些話題不能談，簽署一中承諾書是自我設限，有失大學格調。