報導‧攝影／楊惠芳



由國立臺灣史前文化博物館主辦的「玉見臺灣——史前與當代的交會展」年度大展，用「玉」串起臺灣的故事，即日起到十二月十四日在史前館展出。史前館館長張善楠表示，這次展覽是首次大規模展出七百多件玉器，希望民眾透過「玉」看見臺灣。



「玉見臺灣」策展人盧梅芬表示，臺灣玉的故事，橫跨數千年，歷經不同的年代，特展從科學角度揭示臺灣玉特有的身分密碼，以及臺灣玉從「廢石」變「寶石」，躋身國際，最後沒落的興衰過程，不只讓民眾看「臺灣玉」的起落，更讓民眾從「玉」來看臺灣的歷史與文化。這項展覽也從考古的研究成果，證明史前時代臺灣與東南亞地區就有往來。



什麼是臺灣玉？臺灣玉產自何處？盧梅芬說，臺灣玉是礦物，也是文物；是文化，也是歷史。臺灣玉是本土出產的礦石，也是先住民運用智慧創造的工藝品，四千年前沒有金屬器的年代，先住民就能運用比玉石更堅硬的材料來切割、雕琢玉塊，每件玉器都充滿歷史文化。



臺灣玉的產地在花蓮縣壽豐鄉豐田村一帶，但以臺灣玉為材料製成的玉器，卻不只在臺灣東部。研究發現，在兩千多年前，東南亞環南海地區流行的玉器，幾乎全都使用臺灣玉為材料。也就是說，臺灣玉早已飄洋過海到東南亞地區。



曾參與卑南遺址考古挖掘工作的黃國恩表示，這次展覽的玉器大部分都是來自卑南遺址出土的玉器，包括：頭飾、耳飾、胸飾、手飾、武器、工具等。其中必看的五件國寶分別是：「人獸形玉玦」、「玉管」、「喇叭形玉環」、「玉鈴」及「蛙形玉飾」。



在五件國寶中，只有蛙形玉飾是自花蓮鹽寮遺址出土，造形像青蛙，屬於臺灣史前時代稀有的立體動物形玉飾。其他四件都是卑南遺址出土，能夠成為國寶，主要是品質精良且數量稀少，是臺灣本土文化的重要資產，也是史前館的重要典藏。



除玉器特展外，全新完工的智慧型互動裝置，也是了解史前文化的好方式，民眾不但可以透過觸控式智慧導覽機的解說，走近史前動物區還可聽到動物叫聲；南島民族展廳內則有3D掃描紋面遊戲等，讓民眾體驗紋面的感覺。最有趣的是，利用科技讓民眾彷彿穿梭時光當個史前人，變身成史前文化的一部分，十分有趣。



圖說：這次展覽首次大規模展出七百多件玉器，希望民眾透過「玉」看見臺灣。