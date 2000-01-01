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尷尬又讀ㄐㄧㄢ ㄐㄧㄝˋ？國教院：源自古音 (2017/3/4)
 

楊惠芳／臺北報導

　「尷尬」這兩個字怎麼念？最近在網路上引發討論，有網友找出教育部《重編國語辭典修訂本》上的讀音，除了念「ㄍㄢ　 ㄍㄚˋ」外，還標明「又音ㄐㄧㄢ　 ㄐㄧㄝˋ」，以為教育部積非成是，最近修訂《重編國語辭典修訂本》，把有邊讀邊的念法也收入辭典。

　國家教育研究院國語辭典總編輯許學仁說，教育部最近並沒有重新修訂《重編國語辭典修訂本》，但「尷尬」兩個字的確可讀「ㄍㄢ　 ㄍㄚˋ」，又音「ㄐㄧㄢ　 ㄐㄧㄝˋ」，主要是因為《重編國語辭典修訂本》是歷史語言辭典，以保存文獻資料、詞語使用歷程為編輯立場，才將兩種讀音都收錄，希望藉此記錄語言的演變和發展。

　許學仁強調，「尷尬」又音「ㄐㄧㄢ　 ㄐㄧㄝˋ」，並不是有邊讀邊，而是尷尬在古音裡，和監介讀音相近，但隨著時間演變產生變化。根據《康熙字典》、《說文》等書籍記載，「尷尬」是形聲字，「ㄍㄢ　 ㄍㄚˋ」的讀音其實是由「ㄐㄧㄢ　 ㄐㄧㄝˋ」演變而來，所以，「ㄐㄧㄢ　 ㄐㄧㄝˋ」並非字典搞錯，而是現在很少用的讀音。

　至於國小教科書怎麼教呢？教育部表示，現代生活中，很少人會把「尷尬」讀成「ㄐㄧㄢ　 ㄐㄧㄝˋ」，教師也不用特別教，避免學童混淆。但若提及語音變化或一字多音時，可特別註明，讓學生知道「尷尬」又音「ㄐㄧㄢ　 ㄐㄧㄝˋ」。
 
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